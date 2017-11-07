Одиннадцать человек, наевшихся зараженной медвежатины в Томской области, остаются в больницах

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Медики за прошедшую неделю выписали четырех заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины в поселке Катайга Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря облдепартамента здравоохранения Ольга Шишко.

«В настоящее время в больнице Верхнекетского района остаются 11 человек. Все пациенты, проходившие лечение в клиниках Сибирского государственного медицинского университета, выписаны», — сказала Ольга Шишко.

Как сообщалось, жители поселка Катайга Томской области начали жаловаться на самочувствие после употребления солено-копченого мяса и котлет из медвежатины. У пострадавших диагностировали трихинеллез.

В томском управлении Роспотребнадзора установили, что всего зараженное мясо употребляли 58 человек, заболевание зарегистрировано у 26 человек, госпитализация изначально потребовалась 20 пострадавшим. К началу ноября в больницах оставалось 15 человек.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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