Онлайн-образование и EdTech обсудят на конференции «Город IT» в Томске

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В бизнес-день, 10 ноября, на VIII конференции с международным участием «Город IT» будет работать секция «Цифровое образование: как технологии позволяют обучать и обучаться по-новому» от ТГУ. Эксперты секции обсудят вопросы онлайн-образования, корпоративного обучения и стартапов в сфере EdTech.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в работе секции примут участие директора IT-компаний, предприниматели, которые хотят обучать сотрудников и клиентов посредством онлайн-технологий, молодые IT-специалисты, желающие развиваться на основе онлайн-курсов мировых платформ или создать свой образовательный стартап, а также студенты и преподаватели, заинтересованные в технологизации обучения.

Модератором секции выступит исполнительный директор Института человека цифровой эпохи ТГУ, директор Института дистанционного образования ТГУ Галина Можаева.

Эксперты и участники рассмотрят роль онлайн-технологий в образовании и самообучении для улучшения своих навыков в профессиональной и личной сфере. Специалисты из сферы отечественного онлайн-образования обсудят возможности онлайн-технологий для корпоративного и профессионального обучения, а также поделятся секретами трансформации опыта в образовательный онлайн-продукт или EdTech start-up.

«Наша главная тема — «На пути к цифровому университету», под этой формулировкой мы понимаем создание новых возможностей для открытого непрерывного образования в условиях цифровизации. Основная тема секции — это IT-образование разных форматов: вузовского, корпоративного, онлайн. Мы хотим рассмотреть возможности онлайн-обучения для бизнеса, потому что очень многие предприниматели сегодня даже не подозревают о такой возможности. Мы покажем, как ведущие IT-компании могут попасть на такие ресурсы как Coursera и ему подобные, как предложить свои услуги на таком рынке, обсудим, что изменилось в IT-образовании в нашем университете за год после предыдущей конференции», — рассказала модератор секции Галина Можаева.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступают Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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