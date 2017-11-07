Прожиточный минимум в Томской области вырос на 272 рубля

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

Прожиточный минимум в Томской области в третьем квартале 2017 года утвержден в размере 11,219 тыс. рублей на душу населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на распоряжение губернатора.

Во II квартале 2017 года этот показатель составлял 10,947 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области вырос на 2,5%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11,829 тыс. рублей (рост на 2,5%), для пенсионеров - 8,953 тыс. рублей (рост на 2,1%), для детей - 11,553 тыс. рублей (рост на 2,7%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

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