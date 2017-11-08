Согласительная комиссия приступила к рассмотрению бюджета Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера, 7 ноября, начала работу согласительная комиссия по формированию бюджета Томской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На прошедшем аппаратном совещании губернатор Сергей Жвачкин поручил своим заместителям сделать все, чтобы работа комиссии шла слаженно и в интересах дела.

«Главная задача власти — выполнить все социальные обязательства перед людьми. И будущий, 2018-й, год не должен стать исключением, несмотря ни на какие трудности», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона напомнил, что к работе приступают согласительные комиссии в муниципальных образованиях области. Он призвал своих заместителей, глав муниципальных образований и представителей депутатского корпуса не допускать политизации при работе над бюджетами.

«Представителям исполнительной власти недопустимо заниматься лоббированием интересов отдельных отраслей», — добавил губернатор, отметив, что власти дложны работать в интересах людей, а не отраслей или партий.

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