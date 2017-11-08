Кемеровский театр покажет томичам пять спектаклей

8 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

Завтра, 9 ноября, стартуют обменные гастроли Томского ТЮЗа с Кемеровским театром для детей и молодежи, сообщает пресс-служба департамента по культуре и туризму Томской области.

Гастроли будут проходит по 11 ноября. В четверг в 11.00 гастроли на сцене ТЮЗа (пер. Нахановича, 4) откроются спектаклем «Что случилось с крокодилом» (0+). В 14.00 томичи смогут познакомиться с театральным проектом «Смотреть после 10» (16+). 10 ноября в 11.00 начнется сказка «Путешествие Нильса с дикими гусями» (6+). Спектакль-парадокс «Папа» (12+) можно будет увидеть 10 и 11 ноября в 18.00. Также в пятницу в 11.00 актеры покажут сказку «Волшебное кольцо» (6+).

В Кемерово Томский ТЮЗ представит спектакли для юных зрителей: «Не хочу быть собакой», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Ронья, дочь разбойника» и «Музыка ночью».

Мероприятия проходят в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли-2017» при поддержке Министерства культуры РФ. Ранее, с 31 октября по 5 ноября Томский ТЮЗ и Рязанский театр драмы проводили обменные гастроли. Томичам старейший театр России показал комедии Рэя Куни и Франсиса Вебера, многогранную сценическую историю по пьесе Петра Гладилина, постановку о любви по мотивам произведения Владимира Набокова «Машенька» и три увлекательных сказки для детей. Томичи на сцене Рязанского драматического театра представили постановки: мистическая «Зойкина квартира» по пьесе М.А. Булгакова, искрометная комедия по пьесам А.П. Чехова «Руководство для желающих жениться», драматическая история по пьесе Ярославы Пулинович «Как я стал...» и детские сказки: «Лиса и медведь», «Легенда о Священной горе», «Сказ об Иване мастере».

Тэги/темы: