Инвесторам, восстанавливающим деревянные дома Томска увеличат льготу

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томска предложили ввести дополнительную льготу для инвесторов, восстанавливающих деревянные дома. Предполагается, что льгота будет действовать сразу после заключения договора с муниципалитетом, а не после предоставления проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно действующим условиям передачи объектов деревянного зодчества в аренду на 49 лет, арендаторы должны разработать проектно-сметную документацию по восстановлению зданий, а затем выполнить ремонтные работы. После выполнения первого этапа работ арендная плата за землю снижается в 1000 раз, а за здание – в 10 раз. По завершении ремонта инвестор сможет платить за объект 1 рубль в год.

Предложение мэрии рассмотрели депутаты гордумы. Выступая на собрании, заместитель мэра Томска Михаил Ратнер отметил: высокая арендная плата за земельный участок на сегодня – основная причина, по которой арендаторы отказываются от заключения сделки.

«Мы выступаем с инициативой о предоставлении льготы на аренду земельного участка сразу после заключения договора аренды. Такой механизм позволит снять препоны к вложению инвестиций в наше культурное наследие», – обратился заместитель главы города к депутатам.

Таким образом, льготная ставка аренды на землю в размере 0,1% от рыночной стоимости будет сразу установлена для инвесторов на два года. Предоставив проект восстановления объекта, арендатор сможет продлить эти условия.

Депутаты думы Томска приняли решение о целесообразности увеличения льготного периода для инвесторов. Участники собрания также обсудили возможность возмещения части платежей тем арендаторам, которые заключили договоры с муниципалитетом ранее.

На сегодня инвесторам в аренду переданы 10 объектов деревянного зодчества Томска, которые будут восстановлены за счет внебюджетных средств. По четырем адресам: пр. Кирова, 27а, пр. Фрунзе, 32, ул. Пушкина, 5 и 24 проектно-сметная документация прошла необходимое согласование, и арендаторы приступили к ремонтным работам.

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