Пенсионер из Томской области, представивший в суде куст конопли в качестве вещдока, получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Колпашевский городской суд Томской области признал виновным 70-летнего местного жителя в хранении наркотиков и приговорил его к условному сроку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

Мужчину изначально обвиняли в выращивании конопли на своем приусадебном участке по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

«Отрицая свою вину, подсудимый заявил, что растения сами выросли на его участке. Чтобы доказать свою правоту, он сорвал дикорастущую коноплю и принес ее в суд в качестве доказательства того, что растение и без культивации растет на территории района», — говорится в пресс-релизе.

После того, как пенсионер показал в суде свое «вещественное доказательство», его задержали полицейские, которые возбудили еще одно уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

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