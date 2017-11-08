Томские школьники стали победителями межрегионального турнира «Газпром нефти»

8 ноября 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Школьники лицея № 1 им. А. С. Пушкина, Сибирского и Гуманитарного лицеев г. Томска выиграли межрегиональный турнир «Умножая таланты», который проводит компания «Газпром нефть» для учащихся 10–11 и 8–9 классов в регионах присутствия. Юные томичи заняли первые места во всех возрастных категориях.

«Абсолютная победа томичей на турнире „Умножая таланты“ доказывает высокий уровень подготовки школьников в наших учебных заведениях. Турнир помогает молодежи проявить свои таланты, узнать больше о нефтегазовой отрасли и, возможно, определиться с будущей профессией. Всегда приятно поддерживать проекты, которые выполняют столько важных для подрастающего поколения задач», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Во время турнира ребята провели исследование в области добычи или переработки нефти, а в финале — защитили его перед жюри, в состав которого вошли представители различных предприятий «Газпром нефти». Задания, подготовленные экспертами компании, содержали реальные задачи, которые приходится решать специалистам отрасли.

Кроме этого, в программе финала были тренинги по развитию личной эффективности, экскурсии в ведущие профильные вузы Петербурга.

В 2017 году у турнира появился академический партнер — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех). Финалисты старшей секции получили сертификат, который гарантирует дополнительные баллы при поступлении на технические специальности подразделений этого вуза.



Задачи турнира — поддержка талантливых ребят, предоставление им возможности реализовать свой интеллектуальный потенциал вне зависимости от региона проживания, их знакомство с профессией и укрепление интереса к инженерным специальностям, актуальным для нефтегазовой отрасли. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».



Участие в турнире принимали школьники из Санкт-Петербурга, нескольких районов Москва, Тюмени, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, Томска, Омска, Оренбурга, а также поселков Ямала — Мыс Каменный и Новый Порт. «Газпром нефть» как лидер российской нефтегазовой отрасли стремится к высокотехнологичному производству и включается в процессы подготовки специалистов в самых разных областях: геологов, математиков, физиков, химиков и многих других, способных создать аналитическую, методическую и научно-техническую поддержку процессов разведки, добычи и переработки нефти. Компания сотрудничает с ведущими вузами в области подготовки кадров, а также реализует спектр социальных проектов по повышению образовательных возможностей для талантливой молодежи из регионов.

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