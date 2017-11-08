Праворадикалы более агрессивны во «ВКонтакте», чем исламисты - томские ученые

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Flickr.com

Ученые лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Томского госуниверситета сравнили несколько десятков сообществ правых радикалов и исламистов в социальной сети «ВКонтакте». Исследование показало, что ультраправые чаще публикуют призывы к насильственным действиям, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые изучили 42 группы правых радикалов и 29 групп исламистов. За сообществами исследователи наблюдали в течение четырех месяцев, проанализировали социально-демографический состав, плотность групп, географическую распределенность участников, связи между группами, особенности организации сетевых структур, идеологию.

Выяснилось, что участниками сообществ обычно являются молодые люди 18-30 лет. И праворадикалы, и исламисты оправдывают прямое физическое и структурное насилие, хоть и не участвуют в непосредственной организации нелегальных вооруженных преступных группировок.

При этом ультраправые ведут себя в социальной сети агрессивнее, чем исламисты.

«Сторонники правых радикалов не стесняются открытых призывов к насильственным акциям по отношению к мигрантам, представителем других рас и национальностей, которых они воспринимают в качестве врагов. Это связано с тем, что ультраправые подвергаются гораздо меньшему давлению со стороны спецслужб и государственных органов, которые контролируют и пресекают проявления экстремизма в соцсетях», – говорит сотрудник лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Сергей Чудинов.

Ранее ученые лаборатории наук о больших данных и проблемах общества ТГУ анализировали исламистские группы. Этим сообществам пришлось адаптироваться к условиям ужесточения государственной политики. В них нет прямых призывов к насилию, однако остается «язык вражды» в отношении к умеренным и традиционным мусульманам, суфийским течениям в исламе, представителям других конфессий, светскому обществу и светским государственным институтам. Материалы исламистских групп часто маскируются под видом общемусульманской тематики, обсуждения деталей религиозного закона.

При этом акцент смещается в сторону обвинения в неверии единоверцев, которые не соответствуют жестким критериям правоверного образа жизни в его радикальной трактовке.

«Результаты нашего исследования показывают, что деструктивный потенциал праворадикальных экстремистских сообществ в российском обществе недооценен», – отмечает Сергей Чудинов.

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