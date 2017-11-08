В Томске под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 7 ноября, в Томске под колеса Toyota Chaiser попал 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.00 на ул.Новосибирской. Здесь 33-летний водитель иномарки сбил ребенка, который, по предварительным данным, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С травмами несовершеннолетний доставлен в медучреждение.

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