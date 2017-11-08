Зимой томские остановки будут обрабатывать химреагентами

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Предстоящей зимой будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности томичей на остановках. Впервые в Томске будут использованы химические реагенты на остановках, сообщает пресс-служба мэрии.

Посыпание реагентами заездных карманов позволит решить вопрос безопасности пассажиров общественного транспорта во время гололеда. Сегодня город также обладает достаточным количеством песко-соляной смеси, сегодня в распоряжении муниципального «Спецавтохозяйства» более 40 тонн этого материала. Исполняющий обязанности заместителя мэра подчеркнул, что при необходимости город готов заготовить дополнительный объем смеси.



В механизированной уборке техники планируется задействовать 140 единиц техники. Кроме того, было решено усилить автопарк «Спецавтохозяйства» шнекороторной установкой, которая позволит ускорить загрузку снега и доставку его на полигон.



«В этот же время мы разработали дополнительные регламенты по содержанию некоторых томских участков улично-дорожной сети, например, подпорной стенки из гранита по пр. Ленина, где недопустимо применение техники и железных инструментов. Здесь мы максимально усилим ручную уборку», - отметил и.о. заммэра - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев.



Комментируя вопрос сотрудничества мэрии и социальных партнеров в вопросе очистке города от снега, Сергей Аушев сообщил, что в ходе рабочих встреч с предприятиями были достигнуты необходимые договоренности и определен алгоритм работы на снегоотвалах при неблагоприятных погодных явлениях. Мастера «Спецавтохозяйства» во время сильных снегопадов будут курировать работу соцпартнеров.



В ближайшее время на сайте госзакупок будет объявлен аукцион на содержание города Томска в зимних условиях 2018 годах. К первой декаде декабря будет определен победитель, после чего будет заключен муниципальный контракт.

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