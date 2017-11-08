Томские ученые создают отечественную технологию синтеза ванилина

Ученые Института «Умные материалы и технологии» в рамках ФЦП разрабатывают технологию производства ванилина, который будет использоваться в качестве ароматизатора в пищевой, парфюмерной промышленности и как полупродукт для изготовления фармацевтических препаратов.

Как сообщает пресс-служба томского госуниверситета, в настоящее время технологией промышленного синтеза ванилина обладают несколько стран с развитой химической промышленностью – США, Германия, Франция и Китай.

«Объем потребления ванилина в мире составляет 15 000–16 000 тонн в год, из них только около 20-40 тонн приходятся на долю натурального ванилина – это около 0,2 процента. Преимуществом синтетического ванилина является его низкая цена – стоимость одного килограмма синтетического ванилина примерно в 75-100 раз меньше природного ($10-15 против $1500 за кг)», – говорит заведующий лабораторией полимеров и композиционных материалов Института «Умные материалы и технологии» ТГУ Владимир Ботвин.

В рамках проекта, поддержанного Минобрнауки РФ, химики ТГУ разрабатывают способы синтеза ванилина и глиоксалевой кислоты как исходного вещества для его получения. В качестве сырья для синтеза кислоты и ванилина химики будут использовать доступные на российском рынке реактивы – водный раствор глиоксаля (например, производства ООО «Новохим», Томск), а также растворы азотной и соляной кислот, гваякола, карбонатов кальция и натрия, солей меди, общедоступных неорганических кислот и органических растворителей. Синтез продуктов будет проводиться как в условиях традиционного нагрева, так микроволнового воздействия.

«Самая большая доля – 43% от всего объема мирового производства синтетического ванилина – приходится на Китай. Россия потребляет 280-350 тонн ванилина в год. При наличии эффективного отечественного способа синтеза этого вещества российские предприятия могли бы сами полностью закрывать эту потребность», – говорит Владимир Ботвин.

Появление собственной технологии производства ванилина позволит России избавиться от импортозависимости и использовать свой продукт в пищевой и парфюмерной промышленности, а также при получении различных лекарств, например, таких как фтивазид (противотуберкулезный препарат), амоксициллин (полусинтетический антибиотик группы пенициллинов), атенолол (избирательный бета1-адреноблокатор) и многих других.

Проект ученых, рассчитанный на три года, реализуется при финансовой поддержке государства в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57517X0170). Готовую технологию химики представят в 2019 году.

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