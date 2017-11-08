Обновленная интерактивная карта движения общественного транспорта заработала в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Rasp.tomsk.ru/online/gpt.php

На сайте муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок возобновил работу сервис, с помощью которого горожане могут увидеть где именно находятся нужный троллейбус, трамвай или маршрутный автобус в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все отслеживаемые единицы транспорта оснащены системой ГЛОНАСС. Отметив в строке поиска нужную остановку, томичи узнают, каким видом транспорта возможно уехать отсюда в тот или иной пункт. Выбрав нужный маршрут и вид транспорта, можно также узнать, оборудован ли он для передвижения маломобильных горожан.

Программа доступна на сайте «Центра организации и контроля пассажироперевозок». Пользователи мобильных телефонов и смартфонов на платформах Android и iOS могут также получить прогноз прибытия электротранспорта на ближайшее время, отправив смс на номер +7-952-154-5005.

Модернизация сервисов и приложений ведется в рамках муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске», являющейся частью стратегического плана развития города на ближайшие 5 лет «Наш Томск».

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