На хакатоне студенты придумывают проекты для университета будущего

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: Tsu.ru

В Центр культуры Томского госуниверситета проходит всероссийский хакатон «Собери университет». Пять команд из Томска, Новосибирска и Кемерово с 7 по 9 ноября разрабатывают сервисы и приложения для университета будущего и борются за призовой фонд в 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Томский государственный университет взял курс на модернизацию своего классического образования. Вы сейчас участвуете в переломном моменте, когда действительно можете творить историю, в том числе историю своего университета», – сказал на открытии начальник управления инновациями ТГУ Михаил Головатов.

Участники хакатона создают приложения, сервисы, модули и платформенные решения для университета Национальной технологической инициативы «20.35» – университета будущего. Темы разработок – уберизация, виртуальные тьюторы, биометрия, индивидуальные траектории, повышение эффективности обучения, обогащение данных и управление ими в образовании.

«Я был студентом и помню, что все предметы и программы, которые у нас были, немного устарели. Наша задача – сделать так, чтобы студенты к четвертому курсу получали образование по продуктам, которые сделают сами. Это намного реальнее, чем кажется. Вы сами можете выстроить свое образование таким образом, чтобы вам было интересно», – сказал на открытии директор департамента мероприятий «КиберРоссии» Дмитрий Бойко.

Хакатон проходит одновременно в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Томске, Ульяновске и Махачкале. Участники команд-победителей отборочных этапов в каждом городе смогут пройти обучение в Университете НТИ «20.35» по индивидуальным трекам. Занявшие второе место получат сертификаты на обучение на платформе Skyeng, ставшие третьими – сертификаты на тестирование от LifeWriter «Навигатор карьеры».

«В Томске будут выбраны три победителя, проекты которых отправят в Москву для прохождения второго этапа хакатона. У каждой команды есть реальный шанс получить инвестиции в свой проект, если они покажут продукт, который работает, который интересен и который можно дальше развивать», – добавил Дмитрий Бойко.

Демонстрация разработанных проектов пройдет 9 ноября в 17:00 в Центре культуры ТГУ.

Организаторами хакатона выступают Агентство стратегических инициатив и команда проекта «Университет НТИ 20.35». По информации организаторов, 20.35 – это число, обозначающее год, к которому планируются изменения в системе образования РФ. Оно также символизирует возраст целевой аудитории – от 20 до 35 лет.

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