Томск и Зональный пока не будут объединять - вице-губернатор

8 ноября 2017 / Томский Обзор

Томск и Зональненское сельское поселение пока не будут объединяться, так как депутаты не видят в этом необходимости из-за наличия более актуальных вопросов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Анатолия Рожкова.

«Мы обсуждали возможность объединения двух территорий без изменений границ. Мы просили, чтобы депутаты сами осмыслили этот процесс, чтобы мы понимали, готово ли население к этому. Депутатский корпус посчитал, что никакого объединения не должно быть, они должны остаться самостоятельными. Поэтому от проведения публичных мероприятий с населением они отказались», — сказал Анатолий Рожков.

Он отметил, что в ближайшее время поселение будет заниматься решением других вопросов — созданием работоспособной команды для управления, нормализацией жизнедеятельности (уборка улиц, отопительный сезон).

«Депутаты вернутся к этому вопросу, когда все будет благополучно», — пояснил А.Рожков, напомнив, что в настоящее время Зональненское поселение существует без управленца (был отправлен в отставку в сентябре — прим.ред.).

Как сообщалось, перед властями Томского района и Зональненского поселения стояла задача поиска вариантов улучшения жизни местного населения. Причиной стали жалобы людей по самым разным вопросам — от транспорта до школ и поликлиник. Одним из вариантов решения проблемы является присоединение поселка Зонального к городу Томску

«Де-факто Зональный уже практически живет с Томском как один организм, а-де-юре — граница между муниципалитетами порой серьезно усложняет жизнь людей», — пояснял ранее Анатолий Рожков.

При этом в случае объединения учителя и врачи опасаются лишения льгот, а население — увеличения налогов.

Зональненское сельское поселение состоит из поселка Зональная Станция и деревни Позднеево, на начало 2016 года здесь проживало 7,2 тыс. человек. В 2015 году на территории поселения в непосредственной близости от границы Томска началось строительство жилого района «Южные ворота», рассчитанного на 30 тыс. человек (застройщик — ОАО «Томская домостроительная компания», ТДСК). Первые многоэтажки начали вводиться в эксплуатацию в 2016 году, однако в район до сих пор не построена автодорога, отсутствуют пассажирский транспорт, детский сад и школа.

В случае присоединения поселения население городского округа Томск достигнет 600 тыс. человек.

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