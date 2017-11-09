«Томь» победила в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk.ru

Вчера, 8 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 22 тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала самарские «Крылья Советов», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече был открыт на 21 минуте матча. Александр Соболев после подачи штрафного выиграл верховую борьбу. До конца счет не изменился. В результате «Томь» одержала победу — 1:0.

По итогам 22 туров томская команда находится на 15 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 12 ноября в Курске, где встретится с местным «Авангардом», находящимся на 13 строчке рейтинга ФНЛ.

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