Более 50 площадок ОФП установили в Томске

9 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Площадки общей физподготовки с тренажерами по программе «От томского двора - до олимпийского пьедестала» появились по 50 адресам в Томске, а также на присоединенных территориях – в с. Дзержинское, д. Эушта, пос. Киргизка, с. Тимирязевское, сообщает пресс-служба мэрии.

«Жители всех районов Томска и присоединенных сельских территорий должны иметь одинаковые возможности для занятий спортом и здорового образа жизни. Обеспечить такие условия – задача местной власти. За несколько лет в городе появились более 160 современных универсальных и безопасных физкультурно-спортивных комплексов. Сегодня такие есть на территории практически каждой школы и во многих дворах. В 2018 году эта программа будет продолжена», – прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн.

Каждый из 54 установленных в 2017 году комплексов – это антивандальные тренажеры, брусья, турники, канат, рукоход, шведская стенка. При выборе адресов для установки объектов учитывалось, в первую очередь, мнение жителей и их готовность содержать новый объект. Монтаж площадок начался в июне 2017 года.

Благодаря привлечению средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» администрации районов Томска выполнили комплексное обустройство некоторых дворов, где установлены спортивные комплексы.

Так, по ул. Успенского, 10, ул. Елизаровых, 68, ул. Жуковского, 35, этим летом появились не только спортивные тренажеры, но и детская площадка, заасфальтирована проезжая часть и обустроены тротуары. По ул. Сибирская, 104/4, и ул. Сибирская, 33, выполнен ремонт проездов.

По ул. Ф. Лыткина, 14/1, администрацией Кировского района в сотрудничестве с Томским государственным университетом установлен новый комплекс тренажеров, а также обустроены баскетбольная и волейбольная площадка для студентов вуза.

На сегодня подрядчики завершают исправление выявленных замечаний, специалисты районных администраций завершают приемку площадок.

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