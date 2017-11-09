На томском «Городе IT» обсудят, как «умный город» может удержать айтишников

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

На VIII конференции с международным участием «Город IT» пройдет секция «Умный и комфортный город». На площадке презентуют альянс Smart City, а также обсудят перспективы внедрения умных технологий в городской среде Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На секцию приглашают представителей областной и городской исполнительной и законодательной власти, директоров IT-компаний, у которых есть разработки в области Smart City, а также представителей городских сообществ, связанных с урбанистикой. В качестве главного спикера выступит руководитель кластера Smart City в Касабланке Аватиф Хайяр.

«Аватиф Хайяр будет рассказывать о внедрении технологий «умного города» с использованием внутренних городских ресурсов, вовлечении бизнеса и людей для того, чтобы превращать проблемы в возможности. Касабланка и Канзас-Сити одними из первых начали реализовывать эту концепцию. Эксперт из Марокко расскажет о том, как это все происходит, как отладить процессы», — пояснил куратор секции Алексей Козявкин.

Участники и спикеры рассмотрят роль удобной городской среды в удержании и привлечении квалифицированных IT-специалистов. Докладчики презентуют проекты альянса Smart City по развитию систем «умного города». Представители власти и IТ-сообщества обсудят возможности использования потенциала томских IТ-компаний в развитии городской инфраструктуры, а также проблемы внедрения умных технологий в реальных условиях города.

«У нас в городе сейчас запускаются различные процессы, тот же альянс Smart City и «Живая лаборатория», компании объединяются снизу, чтобы создавать какие-то проекты. Как этот порыв направить в нужное русло и реализовать? Необходима помощь городских властей, необходимо вовлекать сообщество и бизнес активнее. Как опыт Касабланки может быть использован в Томске? Какие приемы мы можем перенять? По итогу мы хотим понять, как от разговоров перейти к практике», — добавил Алексей Козявкин.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Генеральный информационный партнер мероприятия — Томский Обзор.

Тэги/темы: