Женщина и ребенок попали под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 8 ноября, в Томске под колеса Derways попали женщина и ее шестилетняя дочь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.10 во дворе дома на ул.Шевченко. Здесь 24-летний водитель сбил 49-летнюю женщину и ребенка. В сообщении отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, а на одежде пострадавших не было светоотражающих приспособлений.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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