Томская область поможет учебниками монгольскому центру русского языка

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Губернатор аймака Увс Монголии Дайвийням Батсайхан обратился к губернатору Томской области с просьбой помочь жителям аймака с учебниками русского языка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В своем письме Дайвийням Батсайхан поблагодарил главу региона за многолетнее сотрудничество.

«Результатом наших тесных контактов стало активное сотрудничество Томской области и аймака Увс в сфере образования, торговли, культуры и туризма. Один из самых ярких и значимых для нас результатов — открытие при поддержке Томской области в аймаке Увс центра русского языка и культуры», — отметил в письме томскому губернатору Дайвийням Батсайхан.

Он также добавил, что центр, занятый популяризацией и продвижением русского языка, пользуется большой популярностью у населения и все больше монголов хотят учить и знать русский язык.

«Зная о том, что Томская область является одной из научно-образовательных столиц Российской Федерации, обращаемся к вам с просьбой, если возможно, помочь нашему аймаку с учебниками русского языка», — добавил Губернатор аймака Увс.

Получив письмо от монгольского коллеги, губернатор Сергей Жвачкин поручил департаменту общего образования Томской области организовать сбор учебников для монгольского центра русского языка и культуры.

«Россию и Монголию, Томскую область и аймак Увс связывают долгие годы дружбы и сотрудничества. Мы с удовольствием поможем нашим монгольским друзьям учебниками. Чем больше монгольских школьников освоят русский язык, тем больше студентов из Монголии будут учиться в наших университетах, тем результативнее станут бизнес-контакты, тем крепче будет дружба между нашими народами», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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