Томский «Экофуд» вложит 90 млн руб в производство сладостей из дикоросов на территории промпарка

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

ООО «Экофуд» (Томск) получило статус резидента промышленного парка и намерено реализовать на его территории инвестпроект по переработке дикоросов в сладости, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Так, компания планирует увеличить объемы производства, расширить номенклатуру продукции, а также к 2019 году перенести на территорию промпарка действующее производство.

«Экофуд» вложит в проект 90 млн рублей.

Компания с 2010 года занимается производством кондитерских изделий и сладкой консервации из натурального сырья, преимущественно, из сибирских дикоросов. Продукция реализуется на территории России, в странах СНГ, а также в Китае.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит физлицам.

Промышленный парк располагается на двух площадках на северной окраине Томска, где предполагается разместить несколько современных предприятий. На Северной площадке, которая находится в непосредственной близости от одноименной Северной площадки ОЭЗ и от «Томскнефтехима», разместятся предприятия химической отрасли и металлообработки. Неподалеку, на площадке Березовая, которая находится возле железнодорожной станции «Томск-Северный», будут развиваться предприятия пищепрома. Общая стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.

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