18+
18+

ТГУ организует секцию «Цифровое образование» на «Городе IT»

Томские новости, Образование и наука, Город IТ, город IT генеральный информационный партнер образование наука ИТ ТГУ организует секцию «Цифровое образование» на «Городе IT»

На конференции «Город IT» 10 ноября будет работать секция «Цифровое образование», на которой преподаватели Томского госуниверситета и бизнесмены обсудят проблемы подготовки IT-специалистов и возможности онлайн-образования для компаний, сообщает пресс-служба ТГУ.

Участники проанализируют современные технологии онлайн-обучения, которые помогают улучшать навыки в профессиональной и личной сфере на протяжении всей жизни. Еще одной темой секции станет использование IT-компаниями онлайн-курсов и современные методы образования IT-специалистов.

«Мы рассмотрим особенности онлайн-обучения в сфере IT, возможность участия бизнеса в разработке онлайн-курсов. Будут проанализированы изменения, которые произошли в университетском IT-образовании за прошедший год. Цель – обсуждение актуальных тенденций IT-образования, задач, проблем, взаимодействия бизнеса и университетов. Мы хотим, чтобы бизнес не ждал готовых специалистов, а сам принимал участие в их подготовке», – рассказывает модератор секции, исполнительный директор Института человека цифровой эпохи ТГУ Галина Можаева.

Старший аналитик компании Stepic (Санкт-Петербург) Максим Скрябин расскажет о том, какую пользу могут получить IT-специалисты от онлайн курсов. Stepic – это площадка онлайн-образования, известная тем, что на ней свои курсы публикуют непосредственно практики. Поэтому кейсы, которые они дают, являются актуальными.

Проректор ТГУ Олег Змеев представит новую модель подготовки программных инженеров, которую реализует ТГУ в рамках пилотной программы бакалавриата. Преподаватель магистерской программы Digital Humanities Надежда Зильберман и ее студентка Дарья Шабалина расскажут об особенностях междисциплинарной магистратуры, о взаимодействии с компаниями-партнерами и наиболее подходящих форматах обучения.

Корпоративному обучению будет посвящен доклад руководителя центра «Rubius Academy Junior» Ольги Мальцевой, глава департамента комплексных проектов «Ланит-Терком» Марат Немешев проанализирует технологии адаптивного обучения.

Генеральный директор Фонда развития онлайн-образования Александр Купцов расскажет, как компании в сотрудничестве с университетами могут разработать онлайн-курсы, выйти на ведущие платформы и встать в один ряд с Яндексом, Mail.Ru Group и Cбербанком.

На секции состоится подписание договора о сотрудничестве ТГУ с компанией Userstory, которая включится в подготовку специалистов по магистерской программе Digital Humanities.

На конференции «Город IT» также выступит ректор ТГУ Эдуард Галажинский. На ток-шоу «На пути к цифровой экономке» он расскажет о предпосылках для развития цифровизации.

Томский Обзор является генеральным информационным партнером конференции.

Тэги/темы: