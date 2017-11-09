ТГУ организует секцию «Цифровое образование» на «Городе IT»

На конференции «Город IT» 10 ноября будет работать секция «Цифровое образование», на которой преподаватели Томского госуниверситета и бизнесмены обсудят проблемы подготовки IT-специалистов и возможности онлайн-образования для компаний, сообщает пресс-служба ТГУ.

Участники проанализируют современные технологии онлайн-обучения, которые помогают улучшать навыки в профессиональной и личной сфере на протяжении всей жизни. Еще одной темой секции станет использование IT-компаниями онлайн-курсов и современные методы образования IT-специалистов.

«Мы рассмотрим особенности онлайн-обучения в сфере IT, возможность участия бизнеса в разработке онлайн-курсов. Будут проанализированы изменения, которые произошли в университетском IT-образовании за прошедший год. Цель – обсуждение актуальных тенденций IT-образования, задач, проблем, взаимодействия бизнеса и университетов. Мы хотим, чтобы бизнес не ждал готовых специалистов, а сам принимал участие в их подготовке», – рассказывает модератор секции, исполнительный директор Института человека цифровой эпохи ТГУ Галина Можаева.

Старший аналитик компании Stepic (Санкт-Петербург) Максим Скрябин расскажет о том, какую пользу могут получить IT-специалисты от онлайн курсов. Stepic – это площадка онлайн-образования, известная тем, что на ней свои курсы публикуют непосредственно практики. Поэтому кейсы, которые они дают, являются актуальными.

Проректор ТГУ Олег Змеев представит новую модель подготовки программных инженеров, которую реализует ТГУ в рамках пилотной программы бакалавриата. Преподаватель магистерской программы Digital Humanities Надежда Зильберман и ее студентка Дарья Шабалина расскажут об особенностях междисциплинарной магистратуры, о взаимодействии с компаниями-партнерами и наиболее подходящих форматах обучения.

Корпоративному обучению будет посвящен доклад руководителя центра «Rubius Academy Junior» Ольги Мальцевой, глава департамента комплексных проектов «Ланит-Терком» Марат Немешев проанализирует технологии адаптивного обучения.

Генеральный директор Фонда развития онлайн-образования Александр Купцов расскажет, как компании в сотрудничестве с университетами могут разработать онлайн-курсы, выйти на ведущие платформы и встать в один ряд с Яндексом, Mail.Ru Group и Cбербанком.

На секции состоится подписание договора о сотрудничестве ТГУ с компанией Userstory, которая включится в подготовку специалистов по магистерской программе Digital Humanities.

На конференции «Город IT» также выступит ректор ТГУ Эдуард Галажинский. На ток-шоу «На пути к цифровой экономке» он расскажет о предпосылках для развития цифровизации.

Томский Обзор является генеральным информационным партнером конференции.

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