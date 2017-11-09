В ток-шоу на томском «Городе IT» примут участие 10 экспертов со всей России

9 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Пленарное заседание VIII конференции с международным участием «Город IT» пройдет в формате ток-шоу. В трех блоках примут участие десять экспертов со всей России, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В ходе ток-шоу на сцену будут приглашать по два спикера, выступление каждого длится не более семи минут. Затем ведущий задаст вопросы экспертам, которые должны уложиться с ответом в две минуты. Все участники ток-шоу также будут иметь возможность задать вопрос спикерам и экспертам.

Ток-шоу будет состоять из трех тематических модулей: «Готовность всех участников к реализации цифровой экономики», «Цифры для бизнеса. Технологический бизнес» и «Смарт Сити. Цифровая экономика для жителей».

В первом модуле спикеры и эксперты обсудят предпосылки развития цифровой экономики в России, готовность университетского сообщества, институтов развития и предпринимателей к реализации государственной программы. В обсуждении примут участие ректоры ТГУ и ТУСУРа.

Во втором модуле основными темами станут реализация платформенных проектов, правовое регулирование цифровой экономики, а также отличия при внедрении IT-технологий в России и за рубежом и основные проблемы, с которыми сталкиваются российские разработчики. Участниками этой секции станут директор компании InfoWatch Наталья Касперская, директор департамента управления регуляторными рисками МТС Андрей Рего и руководитель томской компании «Элком+» Евгений Тепляков.

Третий модуль будет полностью посвящен реализации проекта SmartCity в Томске. Профессор университета Касабланки и руководитель проекта Smart City в Марокко, одна из лидеров топ-10 Innovative African Women Аватифф Хаяр поделится опытом реализации проекта в Марокко. Замгубернатора по экономике Андрей Антонов расскажет, какие меры поддержки может оказать проекту региональная власть, а директор компании MultiPass Александр Баранов расскажет, почему российские разработки чаще внедряются за рубежом, чем в России. Президент некоммерческого партнерства РУССОФТ Валентин Макаров, участник рабочей группы проекта CityNet — цифровой платформы «умного города», расскажет о сложностях, с которым может столкнуться проект, на примере работы по Smart City в Санкт-Петербурге.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

Генеральный информационный партнер — Томский Обзор

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