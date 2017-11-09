Томские гиревики представят Россию на Чемпионате мира в Корее

9 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Пятеро спортсменов из Томской области примут участие в чемпионате Мира по гиревому спорту, который пройдет в корейской Сеуле с 15 по 19 ноября, сообщают в областной федерации гиревого спорта.

В чемпионате примут участие представители порядка 30 стран мира. Основными претендентами на призовые места в командном зачёте являются сборные России, Украины, США и Казахстана.

В составе российской делегации на Чемпионат отправятся пятеро представителей томской областной федерации гиревого спорта, в их числе три спортсмена, вошедших в сборную страны по результатам выступления на национальных первенствах и чемпионате России. Валентин Сутягин, чемпион России нынешнего года, будет представлять основную сборную России, а Роман Королёв, победитель первенства России по юниорам, выступит на первенстве Мира за юниорский состав (до 22 лет). Так же примет участие томский гиревик-ветеран Николай Авдонин в своёй возрастной группе (первенство Мира среди ветеранов).

Помимо спортсменов, выступающих за сборную России, из Томска в составе делегации отправятся Андрей Денисенко (судья международной категории), который будет обслуживать Чемпионат мира, и Алексей Ажермачёв в статусе главного тренера юниорской сборной России.

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