Депутаты томской облдумы обсудили нравственные ценности с представителями РПЦ (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Накануне Законодательная Дума Томской области совместно с Томской Митрополией Русской Православной Церкви в рамках Х Макариевских образовательных чтений провели Парламентские встречи «Нравственные ценности гражданского общества: уроки истории, традиции и тенденции развития», сообщается на сайте парламента.

«Парламентские встречи – новая форма работы нашей думы. Мы в рамках собрания ввели практику проведения Информационного Часа. Первым пригласили выступить перед депутатами Владыку Ростислава. И стало понятно, что сотрудничество надо развивать», – открыла форум спикер Оксана Козловская.

Она напомнила, что в январе на парламентских встречах в Госдуме России Патриарх Кирилл подчеркнул важность взаимодействия органов государственной власти и Русской Православной Церкви на основе закрепленного в Конституции принципа светскости государства. И это особенно важно в год столетия Октябрьской революции, которая изменила ход мировой истории.

«Именно поэтому, наш разговор сегодня невозможен без осмысления уроков истории и культуры нашей страны. По данным социологов, 90 % россиян «против» революционных преобразований, «за» эволюционный ход развития! Люди не хотят потрясений, хотя запрос на обновление в обществе формируется. Сегодня в мире со стремительной скоростью появляются новые технологии, программные продукты. Люди, которые создают эти технологии, должны понимать свою ответственность. Любая технология способна как созидать, так и разрушать. По различным оценкам экспертов в Томской области от 70 до 80 процентов жителей – православные. Среди прихожан в Томских церквях очень много молодежи. И вопросы нравственного развития – это фактически вопросы нашего будущего. И в итоге это понимание должно найти отражение в тех законах, которые мы принимаем», — отметил митрополит Томский и Асиновский, Глава Томской Митрополии Ростислав.

По его словам сейчас очень много говорится о развитии гражданского общества в стране.

«Наши прихожане, которых действительно много в Томской области, это тот электорат, который депутатов избирает. И депутаты должны знать не только о материальных или социальных нуждах своих избирателей, но и о духовно-нравственных нуждах нашего народа. И мы ожидаем, что такой диалог найдет отражение в принимаемых законах. А одна из важнейших точек соприкосновения между представителями государственной власти и Русской Православной Церкви – это, конечно, вопросы духовно-нравственного состояния нашего общества. А с этим сегодня много проблем. И если мы их не будем решать, вряд ли у нас есть будущее», — добавил митрополит.

В ходе встречи также выступили епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, профессор истфака ТГУ Дмитрий Шевелёв, завкафедрой политологии философского факультета ТГУ Алексей Щербинин, и.о. декана факультета журналистики ТГУ Илья Мясников, замдиректора Службы адаптации иностранных студентов ТГУ Эльмира Садыкова, профессор историко-филологического факультета ТГПУ Анастасия Кошечко, проректор Томского государственного университета Артем Рыкун, директор Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов, председатель Молодежного парламента Игорь Разживин, депутаты Лев Пичурин и Юрий Калинюк, Леонид Глок.

Фото: Duma.tomsk.ru

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