На томском «Городе IT» малому бизнесу расскажут, как оставаться конкурентоспособным

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В пятницу, 10 ноября, в 16.00 в бизнес-корпусе ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) на конференции «Город IT» начнет работу секция для представителей малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, эксперты секции «Малый, средний, цифровой» покажут, насколько изменится малый и средний бизнес в горизонте пяти лет под влиянием информационных технологий. Участники обсудят, как остаться конкурентоспособными, экономить издержки и извлекать прибыль в условиях всеобщей цифровизации.

«Наша цель — рассказать, как платформы, блокчейн, AI, нейросети, VR и другие новейшие технологии повлияют на бизнес. Участники секции получат инструменты, которыми смогут воспользоваться уже завтра, и практические советы, как встроиться в процесс цифровизации», — рассказал директор по развитию MAG Development, основатель IT-компании Userstory Станислав Елисеев.

Экспертами секции выступят генеральный директор ООО «БТП» Андрей Басаргин, руководитель отдела интернет-маркетинга KDV Владимир Мельников, директор по развитию компании Effective Алексей Коровянский, координатор комитета по региональной политике Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Сергей Ощепков.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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