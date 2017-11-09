Обучение роботов и VR-аватары станут темой секции на томском «Городе IT»

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

На VIII конференции с международным участием «Город IT» пройдет сессия «AR/VR», посвященная дополненной и виртуальной реальности. Зачем обучать роботов на виртуальных тренажерах и когда VR спасет человечество, расскажут спикеры этой площадки, сообщает региональный инновационный портал.

Секция будет интересна разработчикам AR/VR приложений, техническим директорам и менеджерам проектов из компаний, планирующих выходить на AR/VR рынок, а также людям, интересующимся технологиями дополненной и виртуальной реальности.

Секция пройдет в формате докладов и дискуссий. В качестве спикеров на площадке выступят разработчики и системные архитекторы, руководители VR-лабораторий из Москвы, Новосибирска и Томска. Они коснутся тем обучения роботов при помощи VR, систем управления и визуализации AR/VR-контента.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в бизнес-корпусе ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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