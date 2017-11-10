Рейс Москва-Томск задерживается на пять часов из-за метеоусловий 10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com Авиарейс авиакомпании «S7» Москва — Томск задерживается на пять часов, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта. Так, самолет должен был приземлиться в Томске в 06:30 (02:30 мск), однако планируемое время составляет 11:30 (07:30 мск). Соответственно, задерживается и обратный рейс в Москву, расчетное время вылета — 12:30 (08:30 мск). В справочной томского аэропорта агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что прибытие самолета задерживается из-за метеоусловий в Томске, борт направили в Новосибирск. Тэги/темы: Погода и природаТомские новости