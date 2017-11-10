VIII конференция «Город IT» стартовала в Томске

10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Крупнейшая за Уралом конференция «Город IT» начала работу в Томске в пятницу, 10 ноября. В этом году конференция посвящена цифровому будущему, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Томский IT-бизнес успешно экспортирует собственные разработки и технологии в 158 стран мира, — рассказал на открытии конференции губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Продукцию томских компаний можно встретить в лондонском метро, на футбольных стадионах Бразилии, аэропортах Китая и Соединенных Штатов, в десятках других стран. Томскими ноу-хау пользуются известные голливудские кинокомпании, разработчики мобильных платформ — гиганты Apple и Google, создатели виртуальной и дополненной реальности для компьютерных игр. Наши технологии — в космосе и на дне океана, в реальном производстве и в быту. Инновации в Томске стали традицией.

Напомним, VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10 и 11 ноября. Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями — SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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