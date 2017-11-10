Двое человек погибли после столкновения УАЗа с грузовиком на трассе Томск-Мариинск

10 ноября 2017 / Томский Обзор

Двое человек погибли в результате столкновения УАЗа с с грузовым автомобилем КамАЗ-5511 в Томском районе, сообщает Управление ГИБДД по Томской области.

ДТП произошло 10 ноября около 09.00 на 13-м километре автомобильной дороги Томск-Мариинск. По предварительным данным, автомобиль УАЗ двигался в направлении из Мариинска в Томск. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ-5511.

В результате происшествия водитель КамАЗа госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Мужчина-водитель и женщина-пассажир автомобиля УАЗ погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22.

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