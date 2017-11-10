Томский губернатор призвал инноваторов создавать новые технологии для окружающего мира, а не только для крупных предприятий

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2017 // Фото: Gorod.it

Новые технологии, создаваемые в Томской области, должны использоваться не только для крупных производств, но и в повседневной жизни, считает губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Главным результатом цифрового будущего должно стать, прежде всего, улучшение качества жизни людей. Новые и доступные технологии должны прийти не только на предприятия, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке, ноу-хау должны стать привычными в поликлиниках и больницах, школах и библиотеках, общественном транспорте, в городском хозяйстве и в государственном и муниципальном управлении. Только тогда наступит то самое цифровое будущее, о котором вы будете говорить в эти дни», — цитирует Сергея Жвачкина агентство «Интерфакс-Сибирь».

Выступая на открытии VIII ежегодной международной конференции «Город IT» глава региона подчеркнул, что томские власти со своей стороны делают все, для комфортного и эффективного создания новых технологий в регионе: поддерживают таланты с самых ранних лет, создают комфортную городскую среду, улучшают условия для молодых профессионалов, помогают развиваться бизнесу.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» проходит в Томске 10—11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУР. Стратегический партнер конференции — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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