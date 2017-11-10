В выходные коммунальщики будут круглосуточно дежурить на дорога Томска

10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В связи с ожидающимся снегопадом и понижением температуры мэр Томска Иван Кляйн поручил усилить работу коммунальных служб, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В выходные синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха и снегопад. Во всех районах города необходимо организовать дежурство ответственных лиц и техники, чтобы оперативно решать возникающие проблемы на томских дорогах и своевременно докладывать об этом в городскую «Оперативно-дежурную службу». Должным образом прошу усилить работу в выходные и аварийные службы ресурсоснабжающих организаций», - отметил глава города.

Исполняя поручение мэра, «Спецавтохозяйство» организовало круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных машин в непосредственной близости к пескобазе и на 10 потенциально опасных участках улично-дорожной сети Томска - Лагерный сад, Эмальпровод, ул. Клюева, Академгородок, Жилмассив, ул. Дальне-Ключевская, Путепровод, пл. Соляная, ост. Дом книги, пл. Южная.

Также по инициативе главы города мэрия ежедневно информирует томичей о прогнозе погода на предстоящие сутки, что также позволяет предугадать ситуацию на дорогах и выбрать стиль вождения автомобиля.

Томичам также напоминают, что водителям необходимо выбирать правильный скоростной режим при гололедных явлениях, а пешеходам следует быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках.

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