«Город IT» и Томская область договорились вместе развивать цифровую экономику

10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Сегодня, 10 ноября, на конференции с международным участием «Город IT», которая проходит в Томском госуниверситете, губернатор Сергей Жвачкин и директор ООО «Город IT» Руслан Фатиханов подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, соглашение предусматривает совместное участие в развитии в Томской области информационно-коммуникационных технологий, популяризацию как IT-отрасли, так и местных IT-компаний, работу над сохранением и улучшением лидирующих позиций региона в сфере информационных технологий, реализацию образовательных проектов в сфере компьютерной грамотности и развития интернет-технологий.

«Этот меморандум — рамка, в которую мы вставим «фотографию». Снимать, проявлять и печатать ее будем вместе с компанией и томскими учеными. Сегодня многие регионы и страны находятся в равных условиях по развитию IT-отрасли. Но у нашей области большое преимущество — это мощный научно-образовательный комплекс», — подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» проходит в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее».

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями — SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер – ТГУ. Генеральный информационный партнер мероприятия — «Томский обзор», информационный партнер — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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