В томском ботаническом саду сменился директор

10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сибирский ботанический сад ТГУ сменил руководство. Новым директором стал Анатолий Ракитин. Ранее должность директора занимала Татьяна Астафурова, руководящая ботаническим садом на протяжении девяти лет, и покинувшая свой пост в связи с окончанием контракта.

Смена руководителя проходила на выборной основе, в ходе которой ботаническому саду назначили нового директора. Ракитин вступил в должность директора еще в мае. Он является выпускником биологического института ТГУ, а также кандидатом биологических наук.

«У ботанического сада, конечно, есть планы на дальнейшую работу, но об этом будет сказано чуть позже», - отметила сотрудник пресс-службы Татьяна Арсеньева.

Сейчас же в ботаническом саду планируется масштабный проект по реконструкции помещений по поручению ректора университета Эдуарда Галажинского.

Также, изменения в руководящих составах коснулись не только ботанического сада. Как сообщает пресс-служба ТГУ, за последние месяцы пять факультетов университета выбрали новых деканов.

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