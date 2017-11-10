В томском ботаническом саду сменился директор
Сибирский ботанический сад ТГУ сменил руководство. Новым директором стал Анатолий Ракитин. Ранее должность директора занимала Татьяна Астафурова, руководящая ботаническим садом на протяжении девяти лет, и покинувшая свой пост в связи с окончанием контракта.
Смена руководителя проходила на выборной основе, в ходе которой ботаническому саду назначили нового директора. Ракитин вступил в должность директора еще в мае. Он является выпускником биологического института ТГУ, а также кандидатом биологических наук.
«У ботанического сада, конечно, есть планы на дальнейшую работу, но об этом будет сказано чуть позже», - отметила сотрудник пресс-службы Татьяна Арсеньева.
Сейчас же в ботаническом саду планируется масштабный проект по реконструкции помещений по поручению ректора университета Эдуарда Галажинского.
Также, изменения в руководящих составах коснулись не только ботанического сада. Как сообщает пресс-служба ТГУ, за последние месяцы пять факультетов университета выбрали новых деканов.