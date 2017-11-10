Начинающих томских предпринимателей приглашают в «Школу успешного бизнеса»

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 13 ноября, в Томске стартует новый набор на 32-часовую образовательную программу по основам ведения бизнеса «Школа успешного бизнеса». Пройти обучение могут как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается о запуске своего дела.

Как сообщает пресс-служба мэрии, администрация Томска проводит бесплатное обучение, чтобы дать начинающим бизнесменам необходимые компетенции для генерации своей бизнес-идеи и решения первоочередных задач при открытии собственного дела. Занятия по программе завершатся 17 ноября.

Участники школы узнают о принципах управления бизнесом и человеческими ресурсами, разработки системы оплаты труда, организации эффективной работы персонала, грамотного бухгалтерского учета и маркетинговой политики. В программу курса также включены основы разработки финансового, производственного планов и плана продвижения, юридических аспектов ведения бизнеса и налогообложения, а также такие темы как оптимизация бизнес-процессов, разработка концепции бизнеса и бизнес-плана, моделирование бизнеса, техника постановки и достижения целей. Итогом обучения станет практическая разработка проекта.

Пройти обучение в «Школе успешного бизнеса» могут все желающие открыть собственный бизнес, собственники, руководители, ключевые сотрудники предприятий малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. Участники программы получат сертификаты.

Обучение бесплатное, ограничений по возрасту нет. Для участия необходимо записаться по телефонам 53-42-19, 89138506690 или отправить сообщение на адрес gcpp70@gmail.com.

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