ТГУ создаст систему, которая позволит жителям региона учиться в течение всей жизни

10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Центр урбанистики и регионального развития Томского госуниверситета, томский альянс Smart City и проект Smart City в Касабланке (Марокко) на конференции «Город IT» в пятницу в Томске подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, соглашение позволит реализовать в Томске несколько пилотных проектов.

«Один из проектов называется „Город, который учится“ — это совершенно другой способ организации обучения, получения знаний в Томске. Объединение усилий позволит создать новую платформу, которая будет для всех горожан предоставлять новые возможности для обучения в течение всей жизни, в любом возрасте», — сообщил Эдуард Галажинский журналистам по итогам подписания соглашения.

По его словам, документ также позволит развивать проект «Живая лаборатория», в рамках которого представители науки, общества, бизнеса и власти вместе находят решение задач по повышению комфортности проживания в городе.

Кроме того, соглашение предполагает реализацию проекта «Умная улица», в рамках которого в Томске появится площадка, где инноваторы будут создавать и тестировать свои разработки, направленные на улучшение жизни горожан.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» проходит в Томске 10—11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее».

Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУР.

Стратегический партнер конференции — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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