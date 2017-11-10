Томск занял третье место в Сибири по численности Iphone X

10 ноября 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«МегаФон» проанализировал, сколько новых Iphone X появилось на сети оператора через неделю после старта официальных продаж.

На сегодняшний день в Томске уже 17 пользователей смартфонов IPhone Х. Томск занимает третью строчку по количеству нового гаджета: первое место разделили Красноярск и Новосибирск (по 43 смартфона на каждый город), на втором месте – Кемерово (32 шт).

Примечательно, что за неделю пользователи новых айфонов уже использовали более 39 Гигабайт Интернет-трафика, то есть по 2,3 Гб на абонента. При этом проговорили абоненты совокупно чуть более 2000 минут.

«Томск – город активной молодежи, которая стремится всегда идти в ногу со временем, поэтому 17 айфонов за первую неделю вполне закономерно. Отдельно хотелось бы отметить, что наши абоненты больше используют Интернет-трафик, чем голос. Именно поэтому «МегаФон» активно развивает в Томске сеть 4 поколения, постоянно увеличивая скорости передачи данных», – отметил директор Томского отделения «МегаФона» Андрей Ким.

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