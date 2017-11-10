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«Партнеры по радости» открывают выставку социальной фотографии «Право на игру»

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В следующую пятницу, 17 ноября, в Томске состоится открытие ежегодной выставки социальной фотографии "Право на игру"​, приуроченной к Всемирному Дню детей, сообщают в АНО «Партнеры по радости».

Выставка откроется в библиотеке им.Пушкина (ул.К.Маркса, 14) в 16.00 и будет работать до 30 декабря. На выставке будут представлена работы, рассказывающие о деятельности АНО «Партнёры по радости», некоммерческой организации выступающей за сохранения права на игру и развитие творческого потенциала детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В программе выставки презентация блокнота - раскраски для детей «Праздник каждый день…»., выступление спикеров, о новых проектах, сотрудничестве и почему так важно помогать детям расскажут врачи, бизнесмены, волонтеры и сами больничные клоуны.

«На протяжении 7 лет, мы помогаем детям улыбаться, меняем пространство в детских больницах и выстраиваем доверительные отношения между медицинским персоналом и маленькими пациентами. Сегодня мы готовы представить уникальный опыт внедрения в детские больницы игровых методов реабилитации через творчество. Приглашаем томичей и гостей города познакомиться с нашим опытом работы с детьми и услышать непридуманные истории из жизни маленьких пациентов и волонтеров», — отметила директор АНО «Партнёры по радости» Наталья Шимина.

На выставке будет стоять почтовый ящик для открыток и писем с добрыми пожеланиями для детей, находящихся на лечении в детских больницах Томска, а также будут приниматься анкеты желающих принять участие в проектах и мероприятиях АНО «Партнеры по радости»

С более подробной информацией о выставке можно ознакомиться в группе мероприятия ВКонтакте.

Напомним, что АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 20 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

20 ноября 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребёнка, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 20 ноября ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

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