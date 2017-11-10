Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту, никто не пострадал

10 ноября 2017 / Томский Обзор

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с самолетом Ан-24 в аэропорту Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 9:23 по местному времени при выполнении Ан-24 ООО «Авиакомпания „Турухан“ рейса „Томск-Стрежевой“ в ходе руления по перрону произошел сход правой стойки шасси на грунт с дальнейшим разворачиванием судна на 160–180 градусов», — говорится в пресс-релизе.

На борту в момент инцидента находилось 44 пассажира, четыре члена экипажа, из которых никто не пострадал, а судно также не получило повреждений, отмечается в сообщении.

В 13:53 по местному времени пассажиров отправили авиакомпанией к месту назначения.

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