Завтра в Томске будет холодно и скользко

10 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Завтра, 10 ноября, в Томске ожидается похолодание и сопутствующая ему гололедица, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Во второй половине дня 10 ноября и 11 ноября в связи с понижением температуры воздуха на дорогах области и Томска ожидается сильная гололедица. Также в субботу в Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью и утром небольшой снег, в первой половине ночи местами гололедные явления. Ветер северо-западный 3-8м/с, ночью порывы 10-15м/с. Температура ночью и днем -11…-13°С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

Напомним также, что, в связи с получением неблагоприятного прогноза, муниципальное «Спецавтохозяйство» переведено на круглосуточное дежурство.

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