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Завтра на томском «Городе IT» будут работать 12 тематических секций

Томские новости, Город IТ, город IT ИТ второй день конференция айтишники сообщество Завтра на томском «Городе IT» будут работать 12 тематических секций

В субботу, 11 ноября, в Институте экономики и менеджмента ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) продолжит работу VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT».

Во второй день конференции «Город IT» молодые и опытные разработчики вместе с экспертами обсудят настоящее и будущее отрасли по 12 направлениям и проследят процесс создания IT-продукта.

В 10.10 работу начнут пять секций. Участники обсудят тренды фронтенд-разработки, UI/UX дизайн, машинное обучение, IT-разработки для медицины, реализацию и внедрение технического зрения в отраслях экономики.

Обсуждение мобильной разработки, управления проектами, корпоративных информационных систем, дополненной и расширенной реальности начнется в 13.30. Финальные секции заработают в 16.00 по трем направлениям: современные тенденции в DevOps среде, тестирование программного обеспечения, роль больших данных и перспективы применения искусственного интеллекта в решении бизнес-задач.

Итоги подведут на закрытии в 18.00.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» проходит в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее».

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями — SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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