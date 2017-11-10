Завтра на томском «Городе IT» будут работать 12 тематических секций

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 11 ноября, в Институте экономики и менеджмента ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) продолжит работу VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT».

Во второй день конференции «Город IT» молодые и опытные разработчики вместе с экспертами обсудят настоящее и будущее отрасли по 12 направлениям и проследят процесс создания IT-продукта.

В 10.10 работу начнут пять секций. Участники обсудят тренды фронтенд-разработки, UI/UX дизайн, машинное обучение, IT-разработки для медицины, реализацию и внедрение технического зрения в отраслях экономики.

Обсуждение мобильной разработки, управления проектами, корпоративных информационных систем, дополненной и расширенной реальности начнется в 13.30. Финальные секции заработают в 16.00 по трем направлениям: современные тенденции в DevOps среде, тестирование программного обеспечения, роль больших данных и перспективы применения искусственного интеллекта в решении бизнес-задач.

Итоги подведут на закрытии в 18.00.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» проходит в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее».

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями — SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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