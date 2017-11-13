Встреча «Томи» и «Авангарда» закончилась со счетом 3:3

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 12 ноября, в Курске прошел матч 23-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого местный «Авангард» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте матча, автором гола стал Хызыр Аппаев. Гости сумели сравнять счет на 24-й минуте, когда Антон Макурин оказался в выгодной позиции. Конец встречи оказался не менее результативным, чем ее начало. На 70-й минуте Александр Соболев вывел «Томь» вперед. Однако уже через семь минут Азамат Гурфов сравнял счет. На 89-й минуте Дмитрий Коробов вывел хозяев поля вперед. В добавочное время Анте Пульич установил окончательный счет — 3:3.

По итогам 23 туров томская команда находится на 16-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч «Томь» также проведет 18 ноября в Химках, где встретится с местным клубом.

Тэги/темы: