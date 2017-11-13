Томские ученые создают высокопрочные сплавы для авиации и машиностроения

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

Команда молодых ученых Томского госуниверситета разрабатывает высокопрочные магниевые сплавы для автомобилестроения, авиации и морского судостроения, сообщает региональный инновационный портал.

«Обычные промышленные сплавы мы упрочняем наноразмерными частицами и в результате получаем более качественный продукт, у которого нет прямых аналогов», — рассказал научный сотрудник университета Антон Хрусталев.

Он пояснил, что в основе сплава — магниевая матрица. В нее вводятся наночастицы, свойства которых для лучшей смачиваемости и усваимости магниевой матрицей улучшены специальным покрытием.

«Оригинальность заключается в методе создания сплава: мы не используем лигатуры, а просто подготавливаем наночастицы и вводим их. Фактически это обычная литейная технология, но с ноу-хау, которое позволяет экономить и повышать качество продукции. Мы рассчитываем довести разработку до промышленного использования и первыми выйти на рынок, так как аналогичные проекты в основном находятся на стадии исследований», — говорит Антон Хрусталев.

Технология, по словам ученых, еще требует доработки. Необходимо оптимизировать как состав нанопорошка, так и процесс его введения в сплав. Именно от правильно подобранных технологических параметров зависит, насколько качественным получится конечный продукт.

По расчетам томских ученых, магниевые сплавы будут существенно дешевле аналогов, применяемых в промышленности сейчас.

«У этих сплавов очень широкое применение — например, если сделать из такого металла блок-цилиндр двигателя, это даст преимущество в весе и топливной эффективности. Также мы уже поставляли сплавы для спутникового оборудования в Европейское космическое агентство», — добавил Антон Хрусталев.

Научные результаты, полученные в Томском государственном университете под научным руководством профессора Александра Ворожцова, на основании лицензионного договора будут коммерциализированы в созданном для реализации проекта малом инновационном предприятии ООО НПП «Сплав-Т». Команда разработчиков, в которую входят шесть молодых ученых, выиграла грант Фонда содействия инновациям «Старт» и за три года томичи планируют довести научный продукт, разработанный в ТГУ, до производства.

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