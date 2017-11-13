«Ростелеком» в Томской области предоставил каналы связи для нужд Томскнефтепродукт ВНК

13 ноября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» предоставил цифровые каналы связи для 27 автозаправочных станций и двух нефтебаз АО «Томскнефтепродукт».

Цифровые каналы связи необходимы для построения частной виртуальной сети передачи данных по технологии VPN в целях обеспечения непрерывности бизнес-процессов, повышения качества обслуживания клиентов, внедрения новых программ лояльности.

В рамках заключенного контракта оператор построил 40 километров волоконно-оптических линий связи. Пропускная способность каналов — до 100 Мбит/сек.

Оперативность и достаточно высокое качество проведения работ по подключению АЗС/АЗК и нефтебаз, в том числе земляных со вскрытием и восстановлением асфальтобетонного покрытия, отмечена руководством АО «Томскнефтепродукт» ВНК.

«Ростелеком» имеет огромный опыт по организации VPN каналов для корпоративных клиентов», — говорит директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — Решения, выполненные на базе технологии VPN, гарантируют высокую конфиденциальность и надежность связи, это обусловлено тем, что все данные, передаваемые по сети, зашифрованы и не могут быть использованы посторонними лицам. Дополнительно клиент может настроить удаленный доступ к почте или сетевому файловому ресурсу и, находясь, например, в командировке, решать неотложные задачи».

Создание корпоративной сети передачи данных — VPN (Virtual Private Network) — позволяет сформировать единое информационное пространство благодаря подключению к общей корпоративной сети. Построенная телекоммуникационная инфраструктура даёт возможность работать с единой базой данных в режиме реального времени, организовывать совместную работу над документами, создавать систему корпоративной электронной почты.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций. Компания активно участвует в конкурсных торгах. Среди наиболее востребованных услуг для корпоративных клиентов — предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, услуги по передаче данных и аренде каналов связи, организация VPN-сетей.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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