Молодые новаторы «Томскнефть» привезли награды с научно-технических конференций

7 ноября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Победители и призеры научно-технической конференции ОАО «Томскнефть» ВНК представили свои изыскания экспертам компаний «Газпром нефть» и «Роснефть».

Финальный этап научно-технической конференции «Газпром нефти» проходил 26-27 октября в Санкт-Петербурге. «Томскнефть» здесь представили четыре молодых новатора. Инженер отдела повышения качества механизированной добычи Эльвир Шафиков презентовал жюри авторскую стратегию оборачиваемости НКТ, позволяющую увеличить ресурс труб. Артём Мартынюк, трубопроводчик линейный лугинецкого участка ЦТОРТиЛПА-4, предложил внедрить новый способ проверки герметичности затвора запорной арматуры внутрипромысловых трубопроводов без проведения гидравлических испытаний. Инженер отдела маркшейдерских и геодезических работ Сергей Регеда нашел еще одно применение беспилотным летательным аппаратам: по его мнению, БПЛА могут быть весьма полезны в решении задач маркшейдерии и мониторинга открытых горных работ.

Проекты вызвали большой интерес экспертов, но не получили призовых мест. Единственная медаль в копилке команды «Томскнефти» — у технолога ЦППН-4 Александра Лихтенберга, выступившего с докладом «Термографический контроль оборудования объектов подготовки нефти и газа». Его проект был удостоен бронзовой награды.

С 31 октября по 1 ноября в Москве состоялся межрегиональный этап НТК «Роснефти», куда съехались призеры кустовых конференций компании. Кроме Сергея Регеды и Эльвира Шафикова, «Томскнефть» представила еще и инженер сектора земельного контроля Юлия Кондратюк с идеей расчистки охранных зон высоковольтных линий от кустарно-древесной растительности. Из Москвы новаторы тоже вернулись с бронзовым научно-техническим трофеем: третье место в секции «Добыча нефти» завоевал Эльвир Шафиков.

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