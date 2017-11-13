Заммэра Томска по экономическому развитию и инновациям стал Михаил Ратнер

13 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Михаил Ратнер назначен заместителем мэра Томска по экономическому развитию и инновациям, сообщает пресс-служба мэрии.

Михаил Ратнер работает в администрации города с 2001 года и прошел путь от специалиста финансово-экономического отдела департамента недвижимости до заместителя начальника департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью. В 2013 года назначен на пост начальника департамента управления муниципальной собственностью, а с января 2017 года также исполнял обязанности заместителя мэра по экономическим вопросам.

Михаил Ратнер имеет экономическое образование (ТГУ), также окончил ТГПУ и Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Первоочередные задачи, которые стоят перед новым заместителем мэра сегодня - это повышение экономического потенциала и увеличение эффективности использования муниципальных ресурсов, а также привлечение инвестиций в экономику города.

Заместитель начальника департамента Наталья Бурова будет исполнять обязанности руководителя ДУМС.

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