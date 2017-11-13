Воры, несколько раз обокравшие развлекательный клуб в Северске, получили от 2,5 до 4,5 лет колонии

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Северский городской суд Томской области признал трех местных виновными в многочисленных кражах и приговорил их к срокам от 2,5 до 4,5 лет колонии общего режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«В октябре 2016 года подсудимые несколько раз проникали в помещение одного из северских развлекательных клубов и вывезли оттуда системные блоки, 12 стульев с барной стойкой, пять диванов, бильярдные столы, лазерный диско-шар, радиаторы отопления, и даже перила», — говорится в пресс-релизе.

Общая сумма похищенного имущества составила около 450 тыс. рублей.

Кроме того, мужчины с июля по октябрь 2016 года 14 раз крали имущество с дачных участков. Их добычей стали лодки, и станки, и бензо- и электропилы, радиаторы отопления и многое другое.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).

Помимо лишения свободы суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму 240 тыс. рублей, а также признал право на удовлетворение иска юрлица, владеющего клубом, на возмещение ущерба в порядке гражданского делопроизводства.

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