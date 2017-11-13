Томские ученые сделали «гематоген» из крови оленя

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В томском НИИ фармакологии разработали пищевую добавку на основе крови оленя. «Пантогематоген» повышает эффективность тренировок и энергию спортсменов, сообщает региональный инновационный портал.

«Олень каждый год сбрасывает рога — в среднем 25 килограммов костной ткани, которую он выращивает всего за три месяца. В это время в крови оленей возникает высочайшая концентрация активных веществ, прежде всего тестостерона и инсулиноподобного фактора роста. Если такую кровь правильно обработать, она не теряет активности и в виде сухой добавки», — рассказал заведующий лабораторией фитофармакологии и специального питания НИИ фармакологии Николай Суслов.

В народной медицине панты и кровь оленей применяются более двух тысяч лет. Врачи Древнего Китая и Тибета считали, что панты увеличивают жизненную силу, укрепляют волю, отдаляют старость, способствуют восстановлению при истощении и переутомлении, дают энергию. Однако первый лекарственный препарат на основе пантов — пантокрин — был создан в СССР в 1930-х годах. Его применяли для повышения результативности тренировок спортсменов — позже некоторые западные эксперты даже связывали успехи российских и китайских атлетов именно с использованием пантокрина.

Ученые НИИ фармакологии Томского научного центра СО РАМН в сотрудничестве с институтами Томска, Харькова, Алтайского края, Москвы и Новосибирска в 1990-х годах получили субстанцию, основой которой стала не костная ткань пантов, а находящаяся в них кровь. На ее основе были созданы лекарственные препараты, биологически активные добавки, а также методики проведения бальнеопроцедур.

«Пантогематоген» вышел на рынок в начале 2017 года. Это биологически активная добавка к пище, которая повышает способность крови усваивать кислород и косвенно стимулирует анаболический процессы, не вызывая гипертрофии мышц», — уточнил Николай Суслов.

Тэги/темы: