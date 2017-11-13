Томские ученые изучили первое найденное в России яйцо динозавра

Палеонтологи Томского госуниверситета, совместно с учеными СПбГУ, Зоологического музея РАН и Палеонтологического института РАН изучили найденное несколько лет назад в Кемеровской области яйцо динозавра, сообщает пресс-служба томского вуза.

По мнению ученых, яйцо принадлежит хищным динозаврам – троодонтидам, которых считают предками современных птиц. Результаты исследования, подтверждающие этот факт, в начале ноября были опубликованы в журнале Historical Biology.

"Яйцо троодонтида обнаружил наш коллега Евгений Мащенко из Палеонтологического института РАН (Москва), с которым мы вместе работали по гранту National Geographic. Мы проводили раскопки на местонахождении Шестаково-3. Яйцо находилось в слое плотных красноватых глин, и заметить его было крайне сложно, поскольку виднелся лишь контур из скорлупок. Эта находка – огромное везение, поскольку для России она является первой и пока единственной", – рассказывает научный сотрудник лаборатории континентальных систем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

Очень интересно то, что 90% остатков древних ящеров, обнаруженных в разное время на Шестаково-3, – это пситтакозавры – примитивные рогатые динозавры. Кости их хищных собратьев здесь встречались крайне редко, но при этом яйцо, найденное во время совместной экспедиции, принадлежит именно хищникам. Это подтверждают внутренняя структура скорлупы. Диаметр яйца в поперечнике составляет всего два сантиметра. Кстати, взрослые троодонтиды тоже были очень скромных размеров – до одного метра высотой.

По мнению ученых, приблизительный возраст находки около 100 миллионов лет. Эмбрион древнего животного не сохранился, поскольку кладка яиц динозавра, находившаяся в пойме древней реки, была разрушена во время половодья. Тем не менее, исследование скорлупы, проведенное палеонтологами ТГУ совместно с коллегами, дало интересные результаты.

Изучение шлифов (тонких срезов) под электронным микроскопом показало высокое сходство их структуры со строением скорлупы яйца современных птиц. Данный факт является еще одним подтверждением того, что все пернатые, обитающие сейчас на Земле, являются потомками хищных динозавров, которые в процессе эволюции изменили облик и утратили зубы.

Пока не все находки, привезенные из экспедиции в Шестаково-3, изучены палеонтологами. Часть редких экспонатов еще находится в монолитах песчаника, из которого ученые постепенно извлекают остатки динозавров и других животных, обитавших на территории современной Сибири около 100 миллионов лет назад.

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