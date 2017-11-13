Ведущий ученый ЦЕРНа расскажет томичам о бозоне Хиггса и драйверах науки

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2017 // Фото: News.tpu.ru

Завтра, 14 ноября, ведущий ученый в области физики высоких энергий Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), почетный профессор ТПУ Максим Титов прочтет открытую лекцию в Томском политехе.

Как сообщает пресс-служба вуза, свою лекцию Максим Титов посвятит будущим направлениям в физике элементарных частиц и продемонстрирует взаимосвязь между наукой, технологиями и инновациями в реализуемых и планируемых проектах Mega Science, которые призваны обеспечить научно-технологическое развитие общества.Будущие крупномасштабные эксперименты в области физики элементарных частиц должны заложить фундамент всесторонней кооперации международного научного сообщества и исследовательских лабораторий по всему миру.

Напомним, в ЦЕРНе находится крупнейшая экспериментальная установка в мире — Большой адронный коллайдер (БАК), это ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. БАК является уникальной инфраструктурой, предоставляющей возможность проводить перспективные фундаментальные исследования в области физики в течение следующих 20 лет. Он уже подарил человечеству беспрецедентные новые знания и технологии. Так, эксперименты на коллайдере подтвердили существование элементарной частицы бозон Хиггса. Без бозона другие частицы не обладали бы массой, они приобретают ее, взаимодействуя со всеобъемлющим полем Хиггса.

Лекция пройдет в Главном корпусе ТПУ (пр. Ленина. 30, аудитория № 310), начало в 16:10. Рабочий язык лекции — русский. Вход свободный для всех томичей, интересующихся наукой.

Максим Титов — руководитель коллаборации RD51 в ЦЕРНе, сотрудник научного центра комиссариата атомной энергии Франции (CEA Saclay). Индекс Хирша — 54. В 1996 году окончил Московский физико-технический институт. Профессионально заниматься теоретической и экспериментальной физикой начал на третьем курсе; работал в Институте теоретической и экспериментальной физики, в немецком исследовательском центре по физике частиц DESY (нем. Deutsches Elektronen-Synchrotron). С 2003 года — работа в Университете Фрайбурга (Германия), с 2007 года — в Комиссариате атомной энергии Франции (CEA Saclay). С 2009 года — руководитель коллаборации RD51.

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